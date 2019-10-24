صحفى إنجليزى يطالب بتغيير نظام "الأمم الإفريقية" بسبب صلاح

طلب الصحفي الإنجليزي بين رامبسي، الكاتب بصحيفة "تليجراف" الإنجليزية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة بطولة أمم إفريقيا كل 4 سنوات لتجنب تعرض الثنائي الإفريقي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، للإرهاق.



ونشر رامبسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حان الوقت لإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات بدلا من عامين مثل البطولات القارية الأخري، كبطولة اليورو وكوبا- أمريكا"، مضيفا " أشعر بأن محمد صلاح وساديو ماني سيشاركان فى كأس العالم للأندية فى 2021، والتي ستقام بالصين في يونيو ويوليو وستقام عقب انتهاء كأس أمم إفريقيا مباشرة، متى يتوقع الفيفا أن يحصل هذا الثنائي على راحة".



وقررت لجنة المسابقات بـ"كاف" إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في فصل الصيف، بداية من النسخة الأخيرة التى أقيمت فى القاهرة"مصر2019"، بمشاركة اكثر من 20 منتخب.



واستقر الاتحاد الدولي"فيفا" أمس علي النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية 2021، بداية من النسخة المقبلة المقررة إقامتها في الصين، على أن تقام البطولة كل 4 سنوات بمشاركة 24 فريقا.