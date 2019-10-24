في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد توفيق، والذي يعتبر واحدًا من فناني الزمن الجميل، تمتع بموهبة شديدة الخصوصية في الأداء حتى لُقب بـ "شيخ الممثلين".



شارك "توفيق"، في عدد كبير من الأعمال الهامة، في المسرح، السينما، والتليفزيون، وتعددت الأدوار التي قدمها، فلم يحصر نفسه في نمط معين، بل قدم كل أنواع الدراما.



وكان من أوائل الفنانين الذين قدموا شخصية "المدمن" بإتقان شديد في فيلم "الأخ الكبير"، حتى أنّه ذكر في حوار صحفي أنّه ذهب إلى قسم شرطة لاستئذان المأمور بتعاطي مخدر "الأفيون" من أجل الإحساس بإتقان الدور، فنهره مأمور القسم وحذره من القبض عليه إذا ما فعل ذلك، ما اضطره للذهاب إلى مصحة علاج الإدمان لمعايشة الدور على أرض الواقع.



وبلغ عدد أفلامه 100 فيلم ومن أهم أعماله: "السوق السوداء، بابا أمين، شيء من الخوف، حسن ونعيمة، عيون الصقر، أرض الأحلام"، كما مثل في العديد من المسلسلات التليفزيونية من أشهرها: "هند والدكتور نعمان، أبو العلا البشري، ما زال النيل يجري، يوميات ونيس".



وكانت له إسهامات كبيرة في المسرح منها "سعد اليتيم"، "سيرك يا دنيا"، "قندية أم هاشم"، وفى مارس عام 2003، توفى الفنان محمد توفيق عن عمر يناهز 95 عامًا بعد صراع مع المرض.