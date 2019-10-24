الدولار يتراجع أمام الجنيه للمرة الثانية

حققت أسعار الدولار، تراجعات جديدة أمام الجنيه المصري، للمرة الثانية، خلال تعاملات اليوم الخميس، ويشهد هذا التراجع الملحوظ انخفاضًا في الأسعار تراوح من 3-4 قروش.



وسجل سعر الدولار طبقا لبنك مصر 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، على عكس التعاملات الصباحية التي سجل خلالها الدولار، في بنك مصر اليوم، 16.14 جنيه للشراء، 16.24 جنيه للبيع.



يأتي هذا فيما سجل سعر شراء الدولار، ببنك الإسكندرية، 16.08 بينما البيع 16.18، وسجل البنك الأهلي المصري، للشراء 16.1 جنيه، والبيع 16.2 جنيه.



جدير بالذكر أن البنك المركزي نشر أسعار الدولار اليوم، ليسجل السعر 16.13 جنيه للبيع، 16.23 جنيه للشراء، وسجل 16.14 جنيه للشراء، 16.24 جنيه للبيع ببنك القاهرة، وسجل 16.12 جنيه للشراء، 16.22 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي.