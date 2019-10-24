فصل التيار الكهربائى بأكتوبر الجديدة بسبب الأمطار

أعلن المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تم فصل التيار الكهربائي بأكتوبر الجديدة بالكامل، بالإضافة إلى أنه تم تشغيل محطتي الصرف الصحي الثانية بمنطقة الـ800 فدان.



وقال يوسف في تصريحات لـ"الدستور" إنه جرى الاستعانة بعدد من السيارات المجهزة لشفط المياه، وطلمبات شفط نقالي، وطلمبات غاطسة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث من الجهاز.



وأوضح "رئيس الجهاز" أنه أعلن عن حالة الطوارئ بجميع العاملين بالجهاز لمدة 72 ساعة آخر وذلك لتفادي أي من الكوارث الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة بالمدينة.