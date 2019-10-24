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رياضة

شاهد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر عبر أحدث تردد قناة اون سبورت ON Sport الجديد 2019

شاهد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر عبر أحدث تردد قناة اون سبورت ON Sport الجديد 2019

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:28 م
جريدة الدستور
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يتزايد البحث عن تردد القنوات المصرية  الناقلة لأهم مباريات كرة القدم المصرية بصفة مستمرة، منها مباريات الدوري المصري ومواجهات كبار الفرق الكروية المصري، فقناة أون سبورت يتابعها الجمهور الكروي داخل مصر وخارجها ، حيث تحظى قناة أون سبورت بشعبية جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، لتميزها  وإنفرادها بنقل العديد من المباريات والدوريات والبطولات المختلفة المحلية والعربية والإقليمية والعالمية، لتعرضها عبر شاشتها المتخصصة، مع تميزها بتعليق ممتع وشيق على المباريات، بالإضافة لأستوديو التحليلي  المتميزة والذي  يضم نخبة من كبار نجوم الكرة المصرية.

مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت
اليوم تابع مباراة الزمالك × جينيراسيون فوت السنغالي، في اطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراة إياب دور الـ32 بالدوري اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، في تمام الـ8:00مساء بتوقيت القاهرة  والساعة الـ9:00مساء بتوقيت مكة المكرمة

قناة أون سبورت الفضائية 2019
قناة أون سبورت من القنوات الحديثة التي ظهرت عبر الفضائيات وانضمت لباقة قنوات أون الفضائية، لتنشر الوعي الرياضي المتطور، وتعود ملكية قنوات أون لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الذي أضاف الكثير لقناة أون سبورت بتطويرها المستمر المثمر في الشكل والمضمون بما يرضي متابعيها بالوطن العربي كافة وليس لدولة بعينها.

حيث حرصت قناة أون سبورت الفضائية علي الاهتمام بالشأن الكروي المصري من كافة جوانبه، فأبدعت بشكل متطور، مما أحب جمهورها عرضها المتطور الفني للرقي بمستوى الإعلام الرياضي الموضوعي، والسعي المستمر نحو التأكيد على أهمية الرياضة في حياة الشعوب العربية وتطويرها بما يفتح أفاق جديدة نحو التواصل المجتمعي على العالم الخارجي.

قناة أون سبورت وجدت لتساعد عشاق ومحبي متابعة أهم البطولات والدوريات العالمية، فهي تقدم كل ما يعشقه محبي الساحرة المستديرة عبر شاشتها المتخصصة وذلك من جميع أنحاء العالم لمحبيها تأتي إليهم بأهم مباريات الدوري العالمي.

برامج قناة أون سبورت ON Sport 2019
تقدم قناة أون سبورت بجانب نقلها لأهم المباريات الحصرية، باقة من البرامج الرياضية الشيقة الممتعة التي يتابعها الكثيرون ومن تلك البرامج:

برنامج مساء الأنوار لكابتن الكرة المصرية والعربية مدحت شلبي.
برنامج إستاد مصر
برنامج العين الثالثة
وغيرها الكثير من البرامج الرياضية الهادفة التي تعرض من خلال قناة أون سبورت فيتم عرض العديد من الأخبار واللقاءات الحصرية التي تتم من خلال القناة.

ضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة أون سبورت على النايل سات
قناة أون سبورت حرصت على البث مستخدمة أفضل أساليب البث والتقنيات العالمية، لتتميز بوضوح الصورة ونقاء الصوت، كما اعتمدت على التطورات التكنولوجية العصرية لزيادة التفاعل الإيجابي مع جمهورها من خلال إنشاء موقع خاص بها على اليوتيوب وأخر عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

كما يمكن استقبال تردد قناة أون سبورت بكل سهولة عبر القمر الصناعي النايل سات بشكل مجاني مفتوح على مدار 24 ساعة

 اون سبورت ON Sport بث مباشر
يزاد البحث عن البث المباشر لقناة أون سبورت خلال لعب مباريات الدورى المصري وتحديدا فى اوقات مباريات الاهلي ومباريات الزمالك.

    القمر الصناعي التردد   معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب
النايل سات   10853   27500 5/6    أفقي
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