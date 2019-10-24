بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وجينير سيون فوت السنغالي في دوري ابطال افريقيا

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي اليوم علي ملعب استاد السلام ضمن منافسات اياب دور ال32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.





يقدم لكم موقع الدستور الرياضي خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة الزمالك وجينير سيون السنغالي في بطولة دوري ابطال افريقيا .





وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قناة أون سبورت





وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي علي منافسه الزمالك المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف .





وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قرر إعادة المباراة وذلك بعد رفض الفريق السنغالي خوضها على ملعب برج العرب بالاسكندرية بحجة تغيير الموعد ومكان اللقاء المتفق عليه.ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مجموعة تضم كلا من أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي ومازيمبي الكونغولى.





بينما يهبط الخاسر إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لمواجهة ايساي البنيني في دور ال32 مكرر من البطولة.





ومن المتوقع أن يبدأ ميتشو المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: محمد عواد.





الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز





الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"





الهجوم: مصطفى محمد - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما



