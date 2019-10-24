الخميس 24 أكتوبر 2019 الموافق 25 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

رياضة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وجينير سيون فوت السنغالي في دوري ابطال افريقيا

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وجينير سيون فوت السنغالي في دوري ابطال افريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:24 م
جريدة الدستور
طباعة
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي اليوم علي ملعب استاد السلام ضمن منافسات اياب دور ال32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.

يقدم لكم موقع الدستور الرياضي خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة الزمالك وجينير سيون السنغالي في بطولة دوري ابطال افريقيا .

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قناة أون سبورت

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي علي منافسه الزمالك المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قرر إعادة المباراة وذلك بعد رفض الفريق السنغالي خوضها على ملعب برج العرب بالاسكندرية بحجة تغيير الموعد ومكان اللقاء المتفق عليه.ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مجموعة تضم كلا من أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي ومازيمبي الكونغولى.

بينما يهبط الخاسر إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لمواجهة ايساي البنيني في دور ال32 مكرر من البطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ ميتشو المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى

ميتشو يضم "بامبو" لقائمة الزمالك في مواجهة "جينيراسيون"

مجموعة الزمالك وجينيراسيون في أبطال إفريقيا

مدرب جينيراسيون السنغالي: قادرون على خطف الفوز من الزمالك

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 22 دقيقة

أبى أحمد لـ"السيسي": تصريحاتي الأخيرة بشأن السد تم اجتزاؤها.. ولن نضر بمصر

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت بث مباشر الان مباراة ليفربول ضد جينك بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

محيى إسماعيل: لست مغرورًا.. و"فيلم القذافى" بعد 6 أشهر

منذ حوالي 17 ساعة

والد الطفلة مروة "ضحية السيول" يتقدم ببلاغ ضد قناة "الجزيرة"

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

السيسى يصدق على الترخيص لـ"البترول" بالتنقيب فى منطقة "تنمية خير"

غدًا.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة

والد الطفلة مروة "ضحية السيول" يتقدم ببلاغ ضد قناة "الجزيرة"

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

أيام زمان

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

نجم الساعة

أكرم السعدني: عمي صلاح دفع ضريبة عداوة السعدني الكبير

الصحة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

الرئيس نيوز

على هامش سوتشي.. تاريخ قوي من العلاقات بين القياصرة والفراعنة

السيسي لآبي أحمد: نتمسك بحقوقنا في النيل.. ولا يجب أن يكون النهر مصدرا للتناحر

بوتين يؤيد عقد منتدى أسوان لمناقشة شؤون السلام والتنمية ديسمبر المقبل

إخلاء سبيل المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الإخوان

منوعات

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

باحثون زراعة أشجار تعمل على تدمير أنظمة بيئية

الصين: سرعة قياسية جديدة لأول قطار سكة حديد ذاتي القيادة

كشكول

"التعليم العالي"يعلن عن 100 جائزة بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

(ممكن تبقى وكر).. مدرسة بـ"قويسنا" مفتوحة حتى منتصف الليل تثير الاستياء"فيديو"

"المحرصاوي" يفتتح دورة الارتقاء بالبحث العلمي لـ 120 متدرب بأسيوط

جامعة الأزهر تشارك في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار ٢٠١٩

إسلام سياسي

دعم الدم.. لماذا تستمر قنوات الإخوان في استضافة مستشار أردوغان ياسين أقطاي؟

الأزهر: تطعيم الأطفال بالأمصال واجب شرعي والتقاعس عنه إثم

نيويورك تايمز: أطفال داعش داخل سجون الأكراد يتساءلون عن مصيرهم

"دعم الإرهاب واختلاق القصص الوهمية".. التاريخ الأسود لـ"بي بي سي"


زيت وسكر

قوى العاملة: تعزيز التعاون مع عمان في السلامة والصحة المهنية والربط الإلكتروني والتدريب المهني

ضبط 18 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة في 20 محافظة

“الصحة”توافق على طرح دواء «فوسيفي» الأمريكي الأصلي لعلاج منتكسي فيروس سي بمصر

رئيس جهاز العاشر من رمضان: الإنتهاء من تنفيذ مدرسة بسعة 42 فصلاٌ بمنطقة غرب الحي لخدمة الإسكان الاجتماعى

مقالات الرأي
جلال حمام
ابنى قال لى: «أنا نجحت فى الثانوية لأن ربنا بيحبك»
صفوت البياضي
وحدة الصف ضرورة لا ترف
مؤمن المحمدي
جسد أم كلثوم
أحمد بهاء الدين شعبان
حدث هذا منذ عقود سبعة «1»
المزيد

الثقافة

عرض فيلم "النظارة السوداء" باحتفالية إحسان عبدالقدوس

"عبدالدايم" تشهد احتفال المواهب الذهبية بالجمهورية

"154 طريقة لقول أفتقدك".. كتاب جديد لشيرين سامى عن دار الكرمة

"معا ضد الإرهاب" أمسية بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك