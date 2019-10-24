يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر

يدخل فريق الزمالك في الثامنة من مساء اليوم مواجهة هامة ومصيرية امام فريق جينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا.





الزمالك يحتاج للفوز بهدف للتاهل الي دور المجموعات في البطولة، حيث خسر الفريق الأبيض مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 في السنغال.





ويستعيد الزمالك في مباراة اليوم خدمات عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب للإصابة، فيما سيواصل محمود عبدالرازق شيكابالا ، قائد الأبيض، الغياب عن الفريق فى مباراة اليوم أيضًا، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، عدم المجازفة به قبل استعادة جاهزيته بشكل كامل.





التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة جينراسيون :





ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمي، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدى "الونش" وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".