مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر 2019-10-24

يواجه نادي الزمالك، مساء اليوم، نظيره السنغالي جينيراسيون فوت في إياب الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا، على أرض استاد السلام.









وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً وسيقودها الحكم الكاميروني أليوم نيانت، فيما ستتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة «أون سبورت»، بتعليق حاتم بطيشة.









يذكر أن الزمالك قد خسر ذهابًا بهدفين لهدف واحد، فيما يحتاج للفوز بهدف نظيف أو الفوز بفارق هدفين في حال تسجيل الفريق السنغالي في مرمى الفارس الأبيض للتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، فيما ستطيح أي نتيجة أخرى بالفريق خارج البطولة والكونفدرالية.



