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حوادث

النيابة تستمع لأقوال ربة منزل اتهمت "زوجها" بقتل والدتها

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:14 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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استمعت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الخميس، لأقوال ربة منزل في اتهام زوجها بقتل والدتها؛ بسبب خلافات أسرية.

أكدت ربة المنزل خلال أقوالها أن زوجها رجل سيئ السمعة والطباع، لا يعرف غير طريق العنف، فقد تركت له المنزل من فرط تعديه عليها وعلي نجلها بالضرب، وذهبت للعيش مع والدتها، وفي يوم الواقعة طرق المتهم باب البيت، وطلب أن يأخذ نجله ليعيش معه بالقوة، فنشبت مشادة كلامية، فقام زوجها بالتعدي على والدتها بالضرب المبرح حتى أسقطها قتيلة.

وأكد المتهم أنه غير نادم على قتله المجني عليها، قائلا: "كانت ست مفترية.. يا ريتني خلصت عليها من زمان".

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة، أن المجني عليها كانت سيدة سليطة اللسان، تحرض ابنتها على عصيانه، وترك المنزل والطلاق لأسباب عديمة الفائدة، موضحًا أنه أقدم على ذلك بعدما منعته من رؤية طفله، فنشبت مشاجرة بينهما، فتعدى عليها بالضرب فأسقطها قتيلة.

وكان العقيد هيثم فؤاد، مأمور قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد باعتداء عامل على حماته بالضرب حتى فارقت الحياة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة، 60 سنة، بها آثار كدمات متفرقة بجسدها، تم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان، تبين أن ابنة المجني عليها تركت منزل زوجها ومكثت مع والدتها، وبعد فترة أنجبت طفلا فحضر الزوج لأخذ طفله، وتصدت المجني عليها له ومنعته من أخذ الطفل، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة اعتدى عليها المتهم بالضرب حتى سقطت على الأرض مفارقة الحياة، ثم فرّ هاربا.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم الأميرية والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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