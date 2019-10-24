تعليق صادم من هيفاء وهبي على خطاب الرئيس اللبناني (شاهد)

علقت الفنانة هيفاء وهبي، على خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، وأعربت عن خيبة أملها من الخطاب.



وقالت "هيفاء": "كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة، معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8 أيام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر".



وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.