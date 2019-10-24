حبس مقاول متهرب من دفع غرامات تقارب 3 ملايين جنيه

قررت نياية الزيتون حبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتهربه من دفع 2 مليون و700 ألف جنيه غرامات في الزيتون.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مقاول هارب من دفع 2 مليون و700 ألف جنيه غرامات بالزيتون.



وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد أحمد صبري، معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، مفادة ضبط "خالد. ع"، 54 سنة، مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم غرامة "مباني"، والمقضي فيهما بغرامات مالية مستحقة بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه.



وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.