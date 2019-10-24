افتتاح مدينة ملاهي "وندرلاند" في الرياض (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، اليوم، يرصد لقطات مصورة من حفل افتتاح مدينة ملاهي "وندرلاند" في الرياض، ونالت الملاهي استحسان عدد كبير من المواطنين السعوديين من جميع الأعمار.



وافتتحت هيئة الترفية السعودية مدينة ملاهي ثلجية بالرياض، تضم أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط، إلى جانب 40 لعبة مختلفة وفعاليات ترفيهية متنوعة لكل الأعمار.



كما تحتوي على صالة تزلج، كواحدة من أهم الفعاليات المتميزة في موسم الرياض الترفيهي، علاوة على مدينة ألعاب وعروض مسرحية وعالم مارفل ومعرض لريال مدريد، وألعاب خفة، وحديقة الثلج، والدولاب العملاق، الذي يمكّن راكبيه من الاستمتاع بمشاهدة الإطلالات الخلابة.