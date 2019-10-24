"الجنايات" تؤيد إخلاء سبيل وزير عدل "الإخوان"

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، رفض استئناف النيابة، وتأييد إخلاء سبيل أحمد سليمان، وزير العدل السابق في عهد الإخوان، في القضية رقم 623، بتدابير احترازية، وقررت المحكمة عدم مغادرته منزله.



ونسبت النيابة إلى المتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام، فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.