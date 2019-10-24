الداخلية ترصد الحالة الجوية لتلافى الكثافات المرورية

أكدت اﻹدارة العامة للمرور، أنه تتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، وتلاحظ

سقوط الأمطار الخفيفة على الطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكل السيارات.



وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، ولم يتم رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كل الطرق.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة في آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.