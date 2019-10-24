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حقيقة حدوث إعصار عنيف فى البحر المتوسط

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات المعينة للاستعداد لمواجهة سقوط أمطار على مختلف الأنحاء.

ونفى "شاهين"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2 "، ما يتردد حول حدوث إعصار في البحر المتوسط، موضحًا أن الإعصار يحدث عادة المحيطات ولا يوجد في البحر المتوسط، وإنما المتوقع خلال الفترة المقبلة انخفاضات جوية حادة وعنيفة في البحر المتوسط خلال 48 ساعة.

ونصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، والاعتماد على المعلومات الصادرة من هيئة الأرصاد للتصدي للشائعات، مشيرًا إلى حدوث اضطرابات بسيطة في البحر الأحمر.

وأكد مدير المركز، استقرارًا في الأحوال الجوية علي مختلف الأنحاء بداية من الأحد المقبل.
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