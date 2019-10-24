تجديد حبس المتهمين بالتعدي على معاق في الشرقية

قررت محكمة منيا القمح الجزئية، اليوم، تجديد حبس المتهمين في واقعة التعدى على شاب معاق بالضرب وتصويره، ومشاركة مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو لقيام مجموعة من الشباب بالتعدى بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيًا، بقرية كفر إبراش بدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية، داخل صالون حلاقة "شريف صبرة" بالقرية.



من جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 من المتهمين في الواقعة، وتم تشميع صالون الحلاقة الذي تمت به الواقعة، لبيان وجود مخالفات حول المحل.



وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام، وتم تجديد الحبس 15 يومًا، إلى أن تم تجديد الحبس اليوم مرة أخرى على ذمة التحقيقات.