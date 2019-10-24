مسئول أممى: العملية العسكرية فى سوريا لن تسهم فى حل الأزمة

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا جير بيدرسن، من عواقب شن عملية عسكرية شاملة في سوريا، مؤكدًا أنها ستكون لها تبعات إنسانية بالغة على المدنيين ولن تسهم في حل الأزمة الراهنة في البلاد.



وشدد بيدرسن، اليوم الخميس، على أهمية التوصل إلى حلول سياسية في شمال غربي البلاد وشمالها الشرقي، واصفًا الوضع في محافظة إدلب السورية بـ"المعقد".



وقال المبعوث الأممي لدى سوريا: إن اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف المقررة الأربعاء المقبل، ستشكل "لحظة تاريخية"، وتفتح الباب للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية، يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة.



كانت القوات التركية قد بدأت هجومًا عسكريًا، في وقت سابق الشهر الجارى على شمالى سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابى، الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.