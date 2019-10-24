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عالم

الحريري: إلغاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
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أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في نبأ عاجل، أن رئيس الحكومة سعد الدين الحريري اتصل بالرئيس العماد ميشال عون، وتم الاتفاق على إلغاء جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وتستمر مناقشة وتداول بالأوضاع العامة والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الأملاك العامة والخاصة.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، أكد في كلمته قبل قليل، أن تغيير النظام لا يتم في الساحات، مبديا استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين، قائلا: "أتفهم فقدان ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية، وصرختكم لن تذهب سدًى. كما أتفهم صرخة الألم، لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة".

وأضاف عون في كلمته التي بثها التلفزيون اللبناني، "من موقعي سأكون الضمانة لتحقيق الإصلاح ولسماع كلمة المحتجين، فالحوار هو دائما الطريق الأسلم للإنقاذ وأنا انتظركم"، لافتا إلى أن "حرية التعبير مقدسة في لبنان، ويجب أيضا الحفاظ على حرية التنقل".

وأوضح عون: "نطمح إلى دولة لبنانية بلا طائفية يتساوى أمامها الجميع"، مضيفا أن "رئيس الجمهورية بعد الطائف يحتاج إلى تعاون الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاح".

وأضاف: "لا أسعى إلى التهرب من المسئولية لكن العراقيل كثيرة، وتكلمت يوميا عن مكافحة الفساد، لكن مسئولين كثيرين استاؤوا من الموضوع".
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