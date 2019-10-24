الصحة تحارب «الجوكر».. «30 ثانية تدخلك عالم الإجرام»

متعاطون: فقدنا التوازن بعد 30 ثانية.. وندمنا بعد انتهاء الحالة المزاجية









لم يقتصر مخدر "الجوكر" على حدوث حالة مزاجية لمتعاطيه فقط، بل تسبب في حدوث حالات إدمان عديدة، كان أغلبها يعاني من أمراض مزمنة بسبب تناول كميات زائدة من ذلك المخدر، وكان "مسعد"، الشاب الثلاثيني، أحد ضحايا تعاطي مخدر "الجوكر"، الذي قرر التعافي منه بعد أن تسبب له في مشاكل كبيرة داخل حياته الأسرية.





مستشفى لعلاج الإدمان: تأثير "الجوكر" أقوى وأخطر من المخدرات العادية بكثير







وتشير شيرين، إلى إمكانية التعافي من إدمان مخدر "الجوكر"، التي تتلخص في الاعتراف بخطورة المخدر ذاته، والرغبة في التخلص منه سريعًا قبل التوغل في الجسم، فالمريض ينعزل داخل غرفة خاصة لمدة 60 يومًا حتى يتخلص من المخدر نهائيًا، منها 14 يوما لإزالة السموم من جسمه، والأيام المتبقية لإعادة تأهيله نفسيًا لاستكمال حياته دون الاحتياج إلى المخدرات.





مخدر اصطناعي جديد يتم ترويجه على هيئة أعشاب طبيعية، ولم يكن محرم دوليًا من قبل، بالرغم من تأثيره المشابه لتأثير مخدر الماريجوانا والحشيش، لكنه حُظر في عدة دول بعد انتشاره السريع بين الشباب، وما تسبب فيه من كوارث صحية.قبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إدراج مخدر "الجوكر"، المعروف علميًا بـ"الكانابيتويدات الاصطناعية"، إلى القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، الصادر برقم 182 لسنة 1960، نظرًا لما لحالات الوفاة التي تحدث بسبب تعاطيه.في عالم المخدرات، خصوصًا الأنواع الجديدة التي تدخل هذا العالم، تبدو الحكمة القائلة، "اسأل مجرب ومتسألش طبيب" ضرورية للغاية، مع الاعتراف بوجوب سؤال الطبيب أيضًا، لكن أهمية شهادة المجرب هنا أنه دخل إلى هذا العالم المُغري للكثيرين، وبإمكانه أن ينقل ما حدث معه لكل من تسوّل له نفسه خوض التجربة.تواصلت "الدستور" مع عدد من متعاطى مخدر "الجوكر"، لرصد آثاره الجانبية عليهم بعد تناوله، وإمكانية التعافي منه، بالإضافة إلى معرفة أماكن بيعه في مصر، كما كشفنا من خلالهم استمرارية بيعه رغم إدراجه بجدول الممنوعات لأول مرة في مصر."جربته 3 مرات في حالات مختلفة، وعملت مصيبة بسببه في المرة الأخيرة"، هذا ما بدأ به "حسن"، الشاب العشريني، حديثه لـ"الدستور"، مشيرًا إلى تأثير مخدر الجوكر الذي ظهر عليه بعد مدة لم تتجاوز الدقيقة من تناوله، وشعوره بحالة من الجنون حين بدأ يتمادى في الرقص على الملأ في وسط الشارع دون الالتفات لأي شخص حوله.يستكمل، "نصحني أحد أصدقائي بتناوله مدعيًا أنه يمتلك نفس تأثير الحشيش، لكني اكتشفت غير ذلك عندما تعاطيته، فهو خليط من المواد الكيميائية يكون على صورة أعشاب خضراء تشبه البانجو، ونضيفه إلى كمية صغيرة من تبغ السجائر، وغالبًا ما يسبب فقدان للذاكرة في المدة التي يتأثر به المخ".وعن أماكن بيعه يقول حسن، "لم أستطع الوصول إليه بسهولة في بداية الأمر، فهو مخدر نادر لا يتاجر فيه إلا أشخاص معينون في مناطق مختلفة، وقررت شراءه بعد التجربة الأولى، فتوجهت إلى شارع الطوابق بمنطقة فيصل كما أخبرني صديقي، وتواصلت مع التاجر حينها، واشتريت منه كيسا وزنه 10 جرامات بقيمة 600 جنيه".كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في آخر إحصائية له في عام 2018، أن نسبة تعاطي المخدرات في مصر وصلت 10،4%، وهذا يعتبر أكثر من ضعف المعدل العالمي للتعاطي الذي تكون بنسبة 4% في الدولة الواحدة.ورصدت التقارير أيضًا، أن 87% من الجرائم التي وقعت في مصر في عام 2018 كان بسبب تعاطي المخدرات، في حين أن نسبة الفتيات اللاتي تتناول المخدرات وصلت 27،5%، ونسبة الرجال 72.2%."تمنه رخيص، وبيعمل دماغ أحسن من الحشيش"، يقول الشاب إنه انغمس في تعاطي مخدر الجوكر بسبب سهولة الحصول عليه من إحدى المناطق المعروفة بترويج المخدرات في منطقة دار السلام، وثمنه الرخيص الذي يتقارب من ثمن الحشيش المعتاد على شرائه بشكل يومي.يضيف، "تعرضت لأزمة ضيق تنفس أكثر من مرة أثناء تعاطيه، بجانب مراحل الهلوسة وفقدان الذاكرة بعد تناوله مباشرة، وكانت نظرة الأقارب والمعارف لى كمدمن قاسية أجبرتنى على التخلص منه وتغيير فكرتهم عنّي".الآن يعتبر الشاب تلك التجربة "أكبر غلطة في حياته"، مستطردًا، "اقتنعت بعد فترة بأنّ المخدرات وخاصة الجوكر كانت السبب الرئيسي في تدمير حياتي نفسيًا وعصبيًا واجتماعيًا، وحدثت مشاكل مستمرة يوميًا لي مع أهلي في البيت ومع زوجتي وانتهت علاقتنا بسبب سوء تصرفاتي والخلل الذي حدث داخلي".وجهتنا الأخيرة كانت أحد مستشفيات علاج الإدمان، وتقابلنا من خلالها مع الدكتورة شيرين ممدوح، أخصائية العلاج النفسي في مستشفى عمر شاهين، والتي توضح لـ"الدستور"، أعراض مخدر الجوكر، الكامنة في الإصابة بأزمات ضيق التنفس والجنون والهلاوس شديدة الخطورة، والتي تسبب غالبًا كوارث لمن يتعاطاه.وعن مكونات المخدر، "الجوكر عبارة عن خليط من مواد كيميائية تعرف باسم THC، ولها دور كبير في تغيير الحالة المزاجية للشخص المتعاطي، فهي تملك نسب تركيز أعلى من المخدرات ذاتها لتتفاعل بشكل أكبر مع الأجهزة العصبية فور دخولها الجسم، وهي تشبه مخدر الماريجوانا لكن تأثيرها أقوى وأخطر دون شك".