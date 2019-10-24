المترو: انتشار فرق الطوارئ للتعامل مع أى عطل

أكد أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ داخل كافة خطوط المترو، لمتابعة حركة القطارات فى ظل التقلبات الجوية التي حدثت، منذ أول أمس حتى لا تؤثر بصورة سلبية على حركة المترو.



وأوضح "عبدالهادى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن فرق الطوارئ انتشرت لسرعة التعامل مع أى عطل يحدث فى الشبكة الكهربائية للمترو بالخط الأول، خاصة فى المحطات السطحية وذلك حتى يتم التعامل مع الأمر بصورة أسرع في حال وقوع أى مشكلة فنية.





