هطول أمطار غزيرة فى الجيزة (فيديو)

تعرض منذ قليل، محيط ميدان الجيزة وشارعا المحطة وربيع الجيزي لهطول أمطار غزيرة، أدت إلى تكدس مروري شديد وبطء تام في حركة سير المواطنين.



وعلى الفور قامت محافظة الجيزة بالدفع بعربات شفط المياه، التي نجحت بالفعل في كسح كمية كبيرة من مياه الأمطار وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وأوضحت الأرصاد أن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار تضم كلاً من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وتمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق شمال البلاد.