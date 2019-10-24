الكنيسة تعلن تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس

كشف القس "بولس حليم"، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، آخر تطورات الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته العلاجية الحالية بالنمسا.



وقال "حليم" لـ"الدستور" إن "صحة البابا تواضروس جيدة، وزيارته إلى النمسا لإجراء بعض الفحوصات الطبية بشأن آلام العمود الفقري وللمتابعة فقط".



في سياق متصل، أوضحت مصادر كنسية أن البابا تواضروس سيعود إلى مصر عقب انتهاء رحلته العلاجية بالنمسا، وذلك قبيل انعقاد جلسات سينمار المجمع المقدس لأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي سينعقد يوم 18 من نوفمبر المقبل.



وأشارت المصادر إلى أن زيارته إلى دولة النمسا لم تقتصر فقط على الجانب العلاجي المتمثل في إجراء الفحوصات الطبية، لكنها أيضا تشمل جانبا رعويا، حيث سيترأس قداسته صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم الزيتون بفيينا خلال الأسبوع المقبل.