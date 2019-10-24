تقنين دفعة جديدة من الكنائس فى نوفمبر

كشفت مصادر كنسية أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء، تستعد خلال شهر نوفمبر المقبل، لإصدار قرار بتقنين دفعة جديدة من الكنائس غير المرخصة.



وأشارت المصادر الكنسية لـ" الدستور"إلى أن أعمال المعاينة للكنائس غير المرخصة بالمحافظات، ما زالت مستمرة بالعديد من المحافظات، مؤكدة أن إيبارشية أسيوط من الإيبارشيات التي أوشكت على الإنتهاء من تقنين الكنائس بها.



وأوضحت أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس تتابع مع الممثلين القانونيين لكل طائفة مسيحية نتائج معاينة الكنائس بالمحافظات، وفي حالة وجود بعض المستندات غير المكتملة التي ربما تعطل قرار التقنين يتم إبلاغ ممثلي الطوائف لاستكمالها.



وأضافت أن دفعة الكنائس غير المرخصة التي سيصدر بشأنها قرار من اللجنة المختصة بمجلس الوزراء سيتخطى عددها الـ"60" كنيسة من الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.



يذكر أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس، أصدرت قرار بتقنين أوضاع 64 كنيسة ومبنى خدمي خلال أكتوبر الجاري، ليصل عدد الكنائس المقننة حوالى 1235 كنيسة ومبنى.