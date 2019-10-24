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عالم

أبي أحمد يتراجع عن استفزازه لمصر

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:53 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن إثيوبيا تسعى لتهدئة توترات النيل، وعقد المزيد من المحادثات مع مصر خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تغيرت في روسيا، وقال إنه واثق من إمكانية التوصل لحل بشأن تقسيم حصص المياه بالشكل الذي لا يضر أية دولة إفريقية.

وأضافت أن التصريحات المختلفة تأتي بعد لقائه الرئيس السيسي على هامش القمة الإفريقية الروسية، المنعقدة في سوتشي، واتهم إريتريا بإشعال التوترات.

وأشارت إلى أن الاجتماع الذي عقد بين أبي أحمد والرئيس المصري في سوتشي يعد أحدث علامة على زيادة المشاركة الدولية لحل النزاع الذي طلبت فيه مصر وسيطا دوليا، وقبولها العرض الأمريكي.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "الإندبندنت" الاسكتلندية، أن روسيا بدأت تعزز موقفها الاستراتيجي في القارة الإفريقية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت أن بوتين استضاف قادة 40 دولة إفريقية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتجع سوتشي الساحر المطلع على البحر الأسود.

وأضافت أن بوتين أخبر أكثر من 3000 مندوب من 54 دولة إفريقية، بمن فيهم رؤساء الدول والوزراء وقادة الأعمال، بأن هناك حاجة لمضاعفة حجم التجارة بين الكتلتين التجاريتين في السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن الخطوات الروسية تأتي في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان جهودها للاستحواذ على حصة من حجم التجارة في إفريقيا، واستضافت كل من الصين واليابان والهند رؤساء دول إفريقية خلال العامين الماضيين لتعزيز تجارتهم، ومن ناحية أخرى، يجري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مفاوضات حادة مع مختلف الكتل الإقليمية الإفريقية حول كيفية فتح التجارة بينهما.

بينما أكدت صحيفة "ذا إيست أفريكا" الإفريقية، أن بوتين عرض التوسط لحل النزاع المصري الإثيوبي، بعد ساعات من قبول مصر الدعوة الأمريكية لإجراء محادثات على مستوى وزراء الخارجية، ولم يتم الإعلان عن موعده بعد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، وذلك وفقًا لما أعلن عنه الكرملين.

وتأتي مقترحات بوتين في ظل استضافته أول قمة إفريقية روسية في منتجع سوتشي، وبعد ساعات قليلة من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في التوسط لحل الأزمة المصرية الإثيوبية، والتي وصلت لطريق مسدود دفعت مصر لطلب تدخل طرف دولي ثالث.

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