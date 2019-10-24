غدًا.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق.



وقالت إنه سوف يتم ضعف المياه، أو انقطاعها عن كل من "مركز ومدينة أوسيم ـ مركز ومدينة كرداسةـ الجلاتمةـ المناشي البلد ـ بهرمس ـ الحسانين ـ ذات الكوم ـ برقاش" لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء الجمعة 25-10-2019، وحتى 6 صباح السبت 26-10-2019، نظرا لأعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه إمبابة.



وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.



وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.