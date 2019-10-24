تأجيل محاكمة بديع و71 آخرين في "اقتحام قسم العرب"

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار سامى محمود عبدالرحيم رئيس المحكمة، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و71 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بينهم 62 متهما محبوسون، و10 آخرون مفرج عنهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة العرب" لـ28 نوفمبر؛ لمرافعة الدفاع.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار، وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي.



كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.



وذكرت النيابة، في مرافعتها أمام هيئة المحكمة، أن المتهمين تجمعوا بصحبة آخرين مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية، قسم شرطة العرب، حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة؛ للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والأدوات؛ مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام، وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.