الرئيس اللبنانى: النظام لا يتغير عبر الساحات بل من خلال المؤسسات الدستورية

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في كلمة له توجه بها إلى اللبنانيين في اليوم الثامن من الاحتجاجات، إنه ملتزم بمكافحة الفساد، وإقرار القوانين مسئولية مجلس النواب الذي طلب منه المساعدة في ذلك، والضريبة أصبحت بالنسبة للبنانيين مثل "الخاوة".



وأضاف "عون"، خلال كلمته للشعب: "يجب الكشف عن الحسابات المصرفية للمسئولين ورفع الحصانة عن الفاسدين، واقترح رفع الحصانة عن النواب والوزراء، النظام لا يتغير من خلال الساحات، بل من خلال المؤسسات الدستورية".



ودخلت التظاهرات في لبنان، اليوم الخميس، أسبوعها الثاني وسط تمسك مئات آلاف المواطنين بمطالبهم استقالة الحكومة وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب.