الرئيس اللبنانى: الطائفية والفساد أخَّرا التقدم فى لبنان

أقدم الرئيس اللبناني، ميشال عون، على كلمة للشعب اللبناني، في أعقاب تصاعد التوترات إثر الاحتجاجات اللبنانية في يومها الثامن على التوالي.



وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الطائفية والفساد أخَّرا تقدم لبنان، مشيرا إلى "التزمت محاربة الفساد منذ تسلمي الولاية الرئاسية".



وأضاف عون، "طموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشاكل"، مشيرا إلى أن لبنان بلد ديمقراطي، والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده.



وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: "لم أدع وسيلة إلا واستخدمتها لتحقيق الإصلاح؛ ولكن العراقيل كبيرة، على الرغم من الصعوبات حققنا تقدما".



وشدد عون على ضرورة الثقة بالقضاء لمحاسبة الفاسدين، داعيا البرلمان للتعاون لإقرار قوانين مكافحة الفساد.



وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون تأييده مطالب الشعب باسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن الورقة الإصلاحية خطوة أولى لإنقاذ لبنان.



وأضاف الرئيس اللبناني: "تقدمت سابقا بورقة إصلاحية واقتراحات ومشاريع قوانين كثيرة لمكافحة الفساد"، لافتا إلى أنه يتفهم فقدان ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية.



وتابع: "يجب إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانات عن المسئولين، مضيفا أنه من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي.