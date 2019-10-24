الرئيس اللبنانى ميشال عون يوجه كلمة للشعب (بث مباشر)

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا، لكلمة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى شعبه، وذلك بعد اليوم الثامن على التوالي للتظاهر.



يذكر أن مئات الآلاف تدفقوا إلى الساحات العامة في أنحاء البلاد، في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، في استعراض نادر للوحدة بين لبنان المنقسم بشكل كبير، وفي ثورة على زعماء الوضع الراهن الذين يحكمون البلاد منذ ثلاثة عقود ودفعوا الاقتصاد إلى شفير كارثة.