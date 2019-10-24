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صورة "البانيو" تثير الجدل.. سما المصري لأحمد فهمي: "ده شغلي انا"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:34 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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سخرت الفنانة سما المصري، من الفنان أحمد فهمي بعد نشر صورة له ظهر فيها وهو جالسًا داخل حوض الاستحمام ويغطي جسده الصابون، وعلق عليها ممازحًا: "بفكر اتجه للإغراء".

وعلقت "سما"، بصورة أيضًا وهي داخل حوض الاستحمام "البانيو" عبر حسابها الشخصي علي موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة:" ايه يا حماده؟؟ هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء.. لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ما تسيبنا ناكل عيش يا قلبي.. هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك.. والبانيو دا شغلتي انا برضو".

من جهة آخرى، يحضر أحمد فهمي مسلسل جديد لشهر رمضان 2020 ويحمل اسم "تيمون وبومبا" إلى جانب أكرم حسني وبيومي فؤاد.

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