التعليم: بدء بطولات الجمهورية للأنشطة الطلابية

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية عن بدء بطولات الجمهورية للمدارس للعام الدراسي 2019-2020، وذلك في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية لدورها الأساسي في تنشئة الطلاب وتنمية مهاراتهم.



وأشارت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إلى انطلاق بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعى للمراحل التعليمية الثلاثة التي أقيمت بنادي القاهرة الرياضي، بمشاركة محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والسويس والغربية)، مشيرة إلى أن البطولة شهدت هذا العام تنافسا قويا بين الطالبات، حيث تم تعديل الأدوات لتصبح أدوات المرحلة الثانوية (الطوق، الكرة، الشريط، الصولجان)، موضحة أنه يتم استخراج النتائج فردي عام على المراكز الأربعة الأولى.



وأضافت أنه تجري حاليًا بطولة الجمهورية للجمباز الفني للمراحل الثلاث، والمقامة بالمركز الأوليمبي بالمعادي بمشاركة محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنيا، الدقهلية، المنوفية)، كما ستقام الأحد المقبل بطولة الجمهورية للسلاح (بنين - بنات) للمرحلتين الثانوية والإعدادية بنادي السلاح بالأزبكية في سلاح (السيف، سيف المبارزة، الشيش) بمشاركة محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط والغربية وبورسعيد والإسماعيلية).



كما أوضحت الدكتورة جيهان علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، أنه إلى جانب البطولات المدرسية هناك العديد من الأنشطة الرياضية التي يتم تنفيذها بمشاركة طلاب المدارس، حيث أقيم مهرجان للتايكوندو للتعريف باللعبة ونشرها بين طلبة المدارس، كما أقيم العديد من الماراثونات المشي والجري بعدة محافظات، لافتة إلى أنه نسعى دائمًا إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة بين الطلبة والطالبات.