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مصر

استمرار قبول طلبات التدريب بمعهد السالزيان الإيطالى بالقاهرة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:19 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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يواصل فرع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة، اليوم الخميس، قبول طلبات راغبي التدريب على 10 مهن مجانا، بدورات التدريب التحويلي على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، وذلك للأسبوع الثاني، حيث تقدم المستندات والمقابلات الشخصية كل يوم خميس حتى 14 نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة ومعهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة.

كما تقدم الطلبات والمستندات والمقابلات الشخصية بالنسبة لفرع معهد السالزيان الإيطالي بالإسكندرية كل يوم أربعاء حتى 13 نوفمبر المقبل.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن المهن التي سيتم التدريب عليها في فرعي القاهرة والإسكندرية تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، وتبريد وتدريب وتكييف، وميكانيكا سيارات، ولحام أكسجين وكهرباء، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين علي دورة تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S.7. 200، للحاصلين على دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددي P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية في التحكم العددي P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمي خراطة C.N.C.

وأشارت إلى أنه يشترط في الطالب المتقدم للتدريب أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين، وأن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغا تفرغا كاملا للدورة، حيث إن مواعيدها صباحًا ومساءً.

كما يشترط أن تكون سن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بكل من المعهدين يوم المقابلة، ويقدم إقرارا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وحال الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقالت الوزارة، إنه يتم تقديم الطلبات باليد مرفقًا بها أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومى سارية، للإطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، على فرع القاهرة بمعهد السالزيان 3 شارع عبد القادر طه- الساحل - شبرا.

أما بالنسبة لفرع معهد السالزيان بالإسكندرية تقدم المستندات والمقابلات الشخصية، بمقر المعهد 99 شارع اللبان- الإسكندرية.

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