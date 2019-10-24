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مصر

أبوالعينين مشيدًا بعودة رحلات الطيران البريطانية: دليل على التقدم الكبير الذي تشهده مصر فى شتى المجالات بقيادة السيسى

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:09 م
أبو العينين
أبو العينين
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أشاد مجلس الأعمال المصري - الأوروبى، برئاسة رجل الصناعة محمد أبوالعينين، بقرار الحكومة البريطانية برفع القيود عن الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، وحرص بريطانيا على العمل عن كثب مع الشركاء المصريين وشركات الطيران للتخطيط لاستئناف الرحلات بشكل أقوى مستقبلاً .

ووجه رجل الصناعة محمد أبوالعينين، في بيان صادر عن المجلس، الشكر إلى الرئيس السيسى، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث جاء قرار استئناف رحلات الطيران نتيجة جهود ومباحثات مطولة وتفاهم فى الرؤي بين القيادتين، كان آخرها لقاءهما على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا أغسطس الماضي، وكذلك للجهود الكبيرة التي بذلها السير جيفري آدامز، السفير البريطانى لدى مصر .

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبى، أن استئناف رحلات الطيران يعد خطوة مميزة ونقلة جديدة فى التعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا، بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، ويعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر آمنة ومستقرة، كما يعكس القرار الصورة الحقيقية لما تتمتع به مصر من سلامة واستقرار وضمان أمن السائحين، ويعد شهادة لمعايير الآمان بالمطارات المصرية، وما تشهده مصر من تقدم كبير فى شتي المجالات فى عهد الرئيس السيسي .

وأكد أبوالعينين أن عودة السياحة وشركات السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ ستعمل على مضاعفة أعداد السائحين القادمين لمصر، ليس فقط من المملكة المتحدة ولكن من أوروبا والعالم، فالقرار يحمل تأثيرًا ورسالة عالمية قوية، ويحفز شركات السياحة على تنظيم الرحلات لشرم الشيخ ويطمئن السائحين من مختلف الجنسيات، خاصة لما تشهد مصر من طفرة كبيرة فى قطاع السياحة، وكذلك لمواكبة قرار استئناف الرحلات لانطلاق بورصة لندن للسياحة 4 فبراير المقبل بمشاركة 180 دولة حول العالم .

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري – الأوروبي أن السائح البريطاني عاشق لمصر، خاصة مدينة شرم الشيخ أجمل منتجعات العالم، حيث وصل أعداد السائحين البريطانيين القادمين لمصر إلى 415 ألف سائح خلال 2018، رغم القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية، وتوقع المجلس أن يصل عدد السائحين البريطانيين فى مصر إلى مليون سائح بحلول 2020 وسيكون عام الخير على السياحة المصرية، كذلك فإن قرار عودة السياحة البريطانية يبشر أيضًا بعودة السياحة الروسية قريبًا .

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