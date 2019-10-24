الجيزة: 50 سيارة شفط لمواجهة الأمطار بالشوارع

شهدت محافظة الجيزة اليوم سقوط أمطار غزيرة على العديد من المناطق بالمحافظة منذ الصباح الباكر، خاصة بمنطقة فيصل والهرم وأكتوبر فيما استقر الطقس في أحياء الدقى وإمبابة والعجوزة



دفعت محافظة الجيزة بـ50 سيارة شفط مياه تم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الأنفاق والكبارى؛ وخاصة بشارع فيصل والهرم ومنطقة ميدان الرماية وطريق الإسكندرية للتعامل الفوري مع أى تجمعات للمياه.



وكانت محافظة الجيزة بدأت استعداداتها لاستقبال الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع، وتطهير بالوعات الصرف والأمطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية.