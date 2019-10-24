بريطانيا تداهم منزلين على خلفية العثور على 39 جثة قرب لندن

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إن قواتها داهمت منزلين في أيرلندا الشمالية على خلفية العثور على 39 جثة داخل حاوية بمقاطعة "إسكس" بالقرب من العاصمة لندن.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أنه تمت مداهمة المنزلين للاشتباه في ارتباطهما بالمشتبه به في هذه الواقعة مو روبنسون، والذي تم اعتقاله بعد العثور على الجثث في حديقة "ووترجليد الصناعية"، أمس الأربعاء.



وأضافت الشبكة البريطانية أن روبنسون- وهو من بلدة "بورتاداون" بأيرلندا الشمالية- كان يقود الشاحنة قبل عثور الشرطة على الجثث بداخلها، مشيرة إلى أنه جار العمل من أجل تحديد هوية الضحايا.



من جانبها، قالت شرطة "إسكس" في بيان لها "سيكون هناك تحقيق طويل ومعقد، وسنواصل العمل مع الشركاء المحليين والسلطات الدولية لجمع معلومات استخباراتية حيوية وتحديد هوية من لقوا مصرعهم".