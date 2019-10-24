دبلوماسى سابق: منتدى سوتشى خطوة مهمة فى التنمية الشاملة بإفريقيا

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن منتدى سوتشي يعد خطوة مهمة في التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية، حيث ستقوم روسيا بالشراكة مع الدول الإفريقية في مجالات متعددة.



وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، ن هناك فرصًا كثيرة بالقارة الإفريقية وإمكانيات واستثمارات هائلة وبالتالي المجال مفتوح أمام مختلف الدول للشراكة مع دول القارة السمراء.



وأكد أن روسيا لديها موارد بشرية وتوجد جلسات كثيرة خلال القمة تختص بمساهمة روسيا في التدريب والبحث العلمي والتعليم وكذلك الاستغلال الأمثل لموارد التعدين بالقارة الإفريقية، لكون روسيا من الدول الرائدة في هذا المجال.