نقل جميع أسرى عسقلان إلى معتقل نفحة

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين بأن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت، اليوم الخميس، جميع أسرى معتقل عسقلان، والبالغ عددهم 48 أسيرا، إلى معتقل "نفحة" الصحراوي، دون أي مبرر.



ولفتت الهيئة، في بيان صحفي، إلى أن إدارة مصلحة السجون تتعمد القيام بعمليات نقل تعسفية بين السجون والأقسام المختلفة كإجراء تنكيلي ضد الأسرى والمعتقلين، نظرا لما يصاحب تلك العملية من معاناة ومشقة على الأسرى وذويهم بسبب عمليات النقل المتكررة، كما تخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار للأسرى أنفسهم.