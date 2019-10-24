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مصر

إجراء 5.5 مليون تحليل بالمعامل المركزية خلال 15 شهرًا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء 5 ملايين و590 ألفًا و131 تحليلًا، من خلال الإدارة المركزية للمعامل، في الفترة من منتصف 2018 حتى شهر سبتمبر 2019، في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها المعامل للمصريين وغير المصريين.

وأوضحت أن أكثر التحاليل التي تم إجراؤها كانت فحص (2،293،252) عينة لحديثي الولادة لفحص نقص هرمون الغدة الدرقية، يليها فحص (2،218،674) عينة لحديثي الولادة لفحص الفينيل كيتونوريا، إضافةً إلى فحص (89،717) عينة بمعمل الهرمونات ودلالات الأورام، و(16،491) عينة بمعمل الكيمياء الإكلينيكية، و(21،541) عينة بمعمل أبحاث الدم، و(26،914) عينة بمعمل الهيستوباثولوجي، و(6،089) عينة بمعمل الدرن، و(5،496) عينة بمعمل المخدرات، و(157،911) عينة بمعامل إدارة الميكروبيولوجي الإكلينيكي، و(101،391) عينة بمعامل إدارة الفيروسات وإدارة السيرولوجي، و(68،063) عينة أغذية واردة من الخارج (جمارك) للفحص للاستهلاك الآدمي والمطابقة للمواصفات القياسية، و(98،125) عينة أغذية ( من السوق المحلية) للفحص للاستهلاك الآدمي والمطابقة للمواصفات القياسية، و(79،985) عينة مياه للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي وتطبيق القرارات المنظمة و(406،482) مواطن لاستخراج شهادات صحية للسفر للخارج.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه فيما يخص اعتماد المعامل طبقًا لمتطلبات "الأيزو"، فقد تم اجتياز اختبارات الكفاءة لمعامل فحوص الأغذية والمياه طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية للحصول على الاعتماد الدولى في فحوص الأغذية والمياه، "الآيزو"، كما تم اجتياز اختبارات الكفاءة لجميع معامل الفحوص الطبية طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية للحصول على الاعتماد الدولي "الآيزو"، مضيفًا أنه تمت زيارة لجنة من "الإيجاك" للمعامل المركزية فى ديسمبر 2018 لتقييم المعامل الإكلينيكية والتأكد من تطبيق نظم الجودة بالمعامل الإكلينيكية وانتهت الزيارة إلى تجديد شهادة الاعتماد للمعامل الإكلينيكية طبقًا للمواصفة القياسية "الأيزو" والتوسع فى مجال الاعتماد، مضيفًا أنه تم تأهيل المعمل المشترك ببورسعيد والسويس والبحيرة للحصول على الاعتماد طبقًا للمواصفة القياسية الأيزو.

وتابع أنه تم عقد الدورات التدريبية للفنيين والأخصائيين من المعامل المركزية ومعامل المحافظات لرفع كفاءة القوى البشرية، حيث تم عقد 15 دورة تدريبية على رأس العمل بالمعامل المشتركة، إضافةً إلى عقد (41) دورة تدريبية بالإدارة المركزية للمعامل للأخصائيين في المعامل المشتركة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شبكة الكهرباء الداخلية بالمعامل المركزية وجار تشكيل لجنة من إدارة التجهيزات والصيانة بالوزارة لاستلام أعمال شركة تطوير الكهرباء، وكذلك تطوير المعمل المشترك بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ووضع خطة لتطوير المعمل المشترك بسفاجا.

ولفت إلى أنه تم إيفاد 14 لجنة من المعامل المركزية إلى السودان لفحص اللحوم التى يتم تصديرها لمصر، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تمت معاينة (3660) معملا خاصا بالمحافظات لضمان تطبيق الاشتراطات اللازمة وإجراءات إصدار تراخيص المعامل الطبية طبقا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بمجال ميكنة المعامل والربط بين المعامل المركزية والمعامل المشتركة بالمحافظات كشف عيد عن أنه تم الانتهاء من الميكنة والربط بين المعامل المركزية والمعامل المشتركة فى 5 محافظات، هي السويس والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة، وجار ميكنة وربط جميع المعامل المشتركة في جميع المحافظات.

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