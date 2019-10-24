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اعتقال اثنين من تنظيم القاعدة في غارة بأفغانستان

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:55 ص
جريدة الدستور
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أعلن المكتب الإعلامي لحاكم إقليم "هلمند" الواقع جنوبي أفغانستان، اليوم الخميس، اعتقال اثنين من أعضاء تنظيم "القاعدة" خلال غارة تم شنها بالإقليم.

وذكر المكتب- في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية- أن القوات الأفغانية شنت الغارة في مقاطعة "هانشين"، حيث قامت بمصادرة 15 بطاقة هوية باكستانية، وعثرت أيضا على أسلحة.

وقد أعلنت مديرية الأمن الوطني الأفغاني، اليوم الثلاثاء، أنه في الـ8 من أكتوبر الماضي قتل عاصم عمر، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه القارة الهندية، خلال عملية للقوات الأفغانية في إقليم "هلمند" بجنوب أفغانستان.

وذكرت المديرية حين ذاك، التي تعد جهاز الاستخبارات في البلاد، في بيان أوردته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن والدفاع الأفغانية أجرت عملية مشتركة في منطقة موسى قلعة في إقليم هلمند، قبل حوالي أسبوعين.

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