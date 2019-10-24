بوتين يعلن استعداد بلاده للوساطة فى ملف سد النهضة

أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وتأتي تصريحات الكرملين بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن دعوتها لمصر وإثيوبيا من أجل التوسط لحل النزاع، بعد أن وصلت المفاوضات لطريق مسدود.



وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب كلف وزير الخزانة ستيفن منوشن بالتوسط في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وفقا لقناة "الحرة".



وأكدت وزارة الخارجية أن مصر تلقت دعوة من الإدارة الأمريكية، في ظل حرصها على كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقًا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة.