قطاع السجون یوافق على التماس نزلاء بزیارة زوجاتھم

وافق اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير قطاع السجون على الإستجابة لالتماس 3 من نزلاء سجن دمنھور رجال، بزیارة زوجاتھم، من نزیلات سجن دمنھور نساء، حيث تمت الزيارة بسجن دمنھور للرجال.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلیة على الاھتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، وسیاسة وزارة الداخلیة لإعلاء قیم حقوق الإنسان وإعادة تأھیل نزلاء السجون، وتحقیق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لھم داخل محبسھم.