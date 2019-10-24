قافلة طبية للكشف المجانى على أھالى شبين القناطر

وجه قطاع الخدمات الطبیة بالتنسیق مع مدیریة أمن القلیوبیة قافلة طبية، ضمت كل التخصصات مدعومة بقطاع الصیدلیة لصرف الأدویة اللازمة، على یومین؛ لتوقیع الكشف الطبي على أھالي مدینة شبین القناطر بمحافظة القلیوبیة، بالتعاون مع مستشفى شبين القناطر المركزي.



وأسفرت جھود القافلة خلال يومين، عن توقیع الكشف الطبي على 1004 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لھم بالمجان.



ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كل أجھزة وزارة الداخلیة؛ للمساھمة في رفع العبء عن كاھل المواطنین، واستمرارًا لتفعیل مبادرة "كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية؛ للكشف على المواطنین قاطني القرى الأكثر احتیاجًا، وصرف الأدویة اللازمة لھم بالمجان.