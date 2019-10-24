ضبط تشكیل عصابى تخصص فى غسل الأموال

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي ضم متھمین اثنين؛ لقیامھما بالاتجار فى المواد المخدرة، وتربحھما وجمعھما مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئھما لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتھما الإجرامية المشار إلیھا.



ووردت معلومات لقطاع مكافحة المخدرات تفيد بقيام تشكيل عصابي بغسل الأموال عن طريق عدة طرق، منها إیداع جزء منھا بالبنوك، وإجرائھما عملیات سحب وإیداع لتلك الأموال، إضافةً إلى تأسیس الأنشطة التجاریة والشركات وشراء الأراضي والعقارات والسیارات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغھا بالصبغة الشرعیة، وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة، حیث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 ملیون جنیه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



يأتي ذلك في إطار جھود أجھزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حیالھم؛ وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.