ضبط تهريب 6 أطنان دقيق "مدعم" في المرج

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من ضبط سيارة محمل عليها قرابة 6 أطنان دقيق بلدي مدعم، قبل بيعه بالسوق السوداء بالمرج.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي، مدير شرطة التموين بالقاهرة، مفاده ضبط سائق يعمل طرف متعهد نقل دقيق بلدي مدعم، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، مستقلًا سيارة نقل محمل عليها 5،800 طن دقيق بلدى مدعم- 195 كيلو ردة.



وبمواجهة المتهم اعترف بتجميع الدقيق البلدي المدعم، والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة؛ بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.