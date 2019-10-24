تقييم الصحف الإنجليزية لمحمد صلاح بعد رباعية جينك

لم تكن مباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي، أفضل المباريات التي أدى فيها النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، لكنه سجل هدفًا، ضمن الرباعية التي اقتنص فيها ليفربول الإنجليزي فوزه الثاني في البطولة التي يحمل لقبها سابقًا.



يذكر أن الصحف الإنجليزية وضعت تقييمًا لكل لاعب من لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي أمام جينك حسب الدرجات من 1 إلى 10



وجاء تقييم الفرعون المصري بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.3 درجة من عشرة كواحد من أفضل لاعبي الفريق.



فيما اقتنص السنغالي ساديو ماني تقييمًا أكثر من محمد صلاح بفارق صغير للغاية، إذ حصل على 7.9 درجة، أما روبرتو فيرمينو فنال 7.3 درجة من عشرة مثل زميله صلاح.



أما فابينيو الذي صنع الهدف الأول حصل على 7.4 درجة كمتوسط تقييم، أما الأفضل في اللقاء فكان أليكس أوكسلاد تشامبرلين الذي سجل هدفين بـ8.5 درجة.



بتلك النتيجة وصل ليفربول للنقطة السادسة، واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف نابولي المتصدر بفارق نقطة.



ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.