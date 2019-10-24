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حوادث

الداخلية تضبط 6 مطاعم وكافيهات "غير مرخصة"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات مكبرة استمرارًا لجھود أجھزة وزارة الداخلیة المبذولة، لحمایة البیئة وضبط كل المخالفات والقضایا المتنوعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 49 سیارة لتجاوزھا النسب القیاسیة لانبعاثات عوادم السیارات بالمخالفة لقانون البیئة، وضبط 6 مطاعم وكافیهات بمخالفات عدم وجود ترخیص مزاولة النشاط، عدم وجود سجل الحالة البیئیة- عدم تخصیص حیز للمدخنین، وعدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

وتأتي الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة.

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