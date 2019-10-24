ضبط 935 طن أسمدة فاسدة في المحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات استمرارًا لجھود أجھزة وزارة الداخلیة المبذولة لحمایة البیئة؛ لضبط المخالفات والقضایا المتنوعة.



وأسفرت جھودھا، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضایا، عبارة عن 4 مصانع- مخزن، بإجمالي مضبوطات بلغت 850،2 طن مستحضرات تجمیل دون ترخیص، غش تجارى 935،74 طن أسمدة زراعية- 10 أطنان أدوية بیطریة دون ترخیص، منتھیة الصلاحية، مجھولة المصدر، محظور تداولھا، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحیوانیة.



وتأتي تلك الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بتكثيف الحملات الأمنية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.