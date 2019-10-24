"السيسى" يلتقى رئيس وزراء إثيوبيا فى سوتشى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على هامش قمة "روسيا - إفريقيا"، التي انطلقت الأربعاء في مدينة سوتشي.



وقال "أبي أحمد"، في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، إن "أجواء اللقاء مع الرئيس المصري كانت إيجابية".



وكان ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلن، على هامش قمة "روسيا-إفريقيا"، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.