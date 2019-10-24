غرامة 30 ألف جنيه لمنتصر الزيات و3 آخرين فى إهانة القضاء

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 17، بمعاقبة كل من منتصر الزيات وحمدي الفخراني ومحمد منيب ومحمد العمدة بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، كما قررت المحكمة بسقوط التهمة عن عبدالحليم قنديل.



صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي بسكرتارية عبدالعاطي وعبد السميع فل.



وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الـ10، وفقًا لما قرره علاء علم الدين المحامى ودفاع المتهمين، واعتبار محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكما غيابيا أو حضوريا اعتباريا تجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات، حيث تقدم دفاع هوْلاء المتهمين بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية؛ لتمكينهم من عمل معارضة في الحكم على ضوء حكم محكمة النقض، الذى اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا اعتباريا صادر في جنحه، مما يجوز معه قانونًا المعارضة فيه.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، قضت بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.



كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.



والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكم بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.



والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.



وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.



كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.



ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفًا عامًا ذا صفة نيابية، القاضي علي محمد أحمد النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه خدمة عامة، وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.