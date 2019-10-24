"الغرف السياحية": مصر مستعدة لاستقبال 15 مليون سائح بجميع المطارات

قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة في مصر تشهد طفرة كبيرة، وهذا بفضل الرحلات المكوكية للرئيس عبدالفتاح السيسي للخارج، والوجود المستمر للقطاع الخاص في المؤتمرات السياحية العالمية.



وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن قرار بريطانيا بإلغاء قرار حظر سفر السياح إلى شرم الشيخ هو ضرب للشائعات التي تُثار عن مصر، مؤكدًا أن مصر خاضت معركة قوية جدًا لتصحيح الصورة التي كانت مأخوذة عن مصر بأنها ليست آمنة، وبالفعل تم إلغاء هذه الصورة.



وأوضح عضو "الغرف السياحية"، السوق الأوروبية كلها ستعود إلى مصر، منوها بأن السوق الأوروبية كانت المصدر الرئيسي للسياح في مصر، موضحًا أن مصر مستعدة لاستقبال وفود من كل دول العالم، حيث إن أرض الكنانة مستعدة لاستقبال 15 مليون سائح بجميع المطارات.